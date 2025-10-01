Эксперт Синичич: СНТ не планируется вовлекать в проекты КРТ

В проекты КРТ вовлечены промышленные зоны, территории с устаревшей жилой застройкой, сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) на данный момент не планируется вовлекать в проекты комплексной застройки территорий (КРТ) в России. Об этом сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге.

"СНТ не планируется включать - это основное, никаких садов. Сады в городской части, включенные в границы населенного пункта, мы обсуждали, но в настоящее время <…> это не поддержано. Поэтому мы остаемся в тех границах, которые обозначены", - сказала она на сессии "Баланс интересов и практические вызовы реализации проектов КРТ".

Она отметила, что на данный момент в КРТ вовлечены промышленные зоны, территории с устаревшей жилой застройкой.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.