Названы лидеры среди символов новой купюры в 500 рублей

Это изображения горы Эльбрус и орла, терзающего змею

Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей © Банк России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Изображение горы Эльбрус находится в лидерах голосования по выбору символа для оборотной стороны новой купюры номиналом 500 рублей, для лицевой - скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей. Всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей стартовало на сайте Банка России, где размещены и его промежуточные результаты.

За изображение скульптуры орла, терзающего змею, по итогам двух часов проголосовали 4 132 человека. На втором месте - изображение горы Бештау. За него отдали свои голоса 2 961 человек. На третьем месте - Лермонтовская галерея, это изображение набрало 1 238 голосов. Беседка "Эолова арфа" набрала 967 голоса. За ним с 300 голосами расположилась Академическая (Елизаветинская) галерея. За изображение горы Машук проголосовали 164 человека.

Изображение горы Эльбрус для оборотной стороны купюры уже набрало голоса 6 246 человек. На втором месте - изображение Большого азимутального комплекса. За него проголосовали 614 человек. На третьем месте - Нарзанная галерея. Это изображение по итогам двух часов набрало 574 голоса. За изображение Чиркейской ГЭС отдали свои голоса 566 человек. На пятом месте расположила Дербентская крепость, которая набрала 355 голосов. Чуть меньше голосов получила фотография Чегемских водопадов, за которую проголосовали 346 участника.

"В список для голосования для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска, для оборотной стороны - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", - говорится в сообщении ЦБ.

Ознакомиться со всеми претендентами на символ для новой купюры в 500 рублей можно на сайте Банка России. По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Представить обновленную 500-рублевую банкноту планируется во втором полугодии 2026 года.