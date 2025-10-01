Курс доллара на межбанке опустился ниже 81 рубля впервые с 4 сентября

По данным на 11:39 мск, показатель снижался на 2,3%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 81 рубля впервые с 4 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:39 мск, курс доллара снижался на 2,3% - до 80,99 рубля. В это же время курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 1,9%, до 95,423 рубля.

К 12:00 мск курс доллара замделил снижение и находился на уровне 81,04 рубля (-2,24%), евро составлял 95,198 рубля (-2,13%).