Мишустин: в условиях ограничений РФ важно не зависеть от иностранных разработок

Премьер отметил необходимость ускорить переход на собственные цифровые платформы и сервисы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. России необходимо стать независимой от иностранных разработок, особенно при постоянно растущих внешних ограничениях. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В условиях постоянно нарастающих внешних ограничений крайне важно добиться независимости от иностранных разработок, ускорить переход на собственные цифровые платформы и сервисы, что поможет повысить безопасность и укрепить технологический суверенитет России", - сказал он в видеообращении к участникам и гостям третьего Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу перевести 80% организаций ключевых отраслей на отечественное программное обеспечение. "Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего в нашей IT-индустрии созданы все необходимые условия", - отметил он. Премьер выразил уверенность в том, что в ходе форума участники смогут совместно выработать практические предложения, которые отвечают современным вызовам и расширить взаимовыгодное сотрудничество. "Желаю вам интересных, конструктивных дискуссий и успешной реализации ваших идей", - заключил Мишустин.

