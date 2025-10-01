Жители Подмосковья получили более 37 млн рублей на открытие бизнеса

Начинающие предприниматели занимаются торговлей, предлагают услуги в сферах красоты и здоровья, а также юридические, бухгалтерские и образовательные услуги

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 200 жителей Московской области с начала текущего года получили финансовую поддержку в рамках программы содействия началу предпринимательской деятельности от кадрового центра Подмосковья. Общая сумма выплат превышает 37 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

"В этом году услугой воспользовались 216 человек, еще около 20 жителей планируют в ближайшие две недели открыть свое дело. Напомню, что в этом году мы увеличили выплату, и теперь безработный житель региона, решивший открыть свое дело, может получить более 180 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

Отмечается, что в основном начинающие предприниматели занимаются торговлей, предлагают услуги в сферах красоты и здоровья, а также юридические, бухгалтерские и образовательные услуги. В прошлом году эти направления также были в числе самых популярных.

В министерстве добавили, что подробнее о мере господдержки "Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности" можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.