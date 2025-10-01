ЦБ продал юани на 10,3 млрд рублей с расчетами 30 сентября

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 29 сентября также составила 10,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 30 сентября 2025 года на сумму 10,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 29 сентября 2025 года также составила 10,3 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".