Reuters: ЕС планирует сократить импортные квоты на сталь и повысить пошлины

Как отмечает агентство, эти меры аналогичны тарифам, введенным США и Канадой

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложит сократить импортные квоты на сталь почти вдвое и повысить пошлины на объемы, превышающие эти квоты, до 50%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, эти меры аналогичны тарифам, введенным США и Канадой. Reuters пишет, что это будет частью нового пакета защитных мер для сталелитейного сектора. Официальное объявление запланировано на 7 октября.

21 августа ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором нашли отражение все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в размере 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия. Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных положений. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснял Шефчович.