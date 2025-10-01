Глава РЖД призвал в течение 25 лет переходить на беспилотное движение

Олег Белозеров добавил, что, возможно, в холдинге придумают новую роботизированную платформу за этот промежуток времени

Редакция сайта ТАСС

Глава РЖД Олег Белозеров © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров заявил, что в течение ближайших 25 лет необходимо переходить на беспилотное движение транспорта, в том числе поездов.

"Мы четко понимаем, что в течение ближайших 25 лет нужно будет переходить на беспилотное движение. У нас есть свои ограничения, потому что ряд операций искусственный интеллект и беспилотный транспорт, он может двигаться, но в рамках движения, допустим где-нибудь на БАМе, где вообще никого нет, но какие-то действия в форс-мажорных обстоятельствах должен все-таки выполнить пока человек", - сказал он в ходе выступления на форуме "Цифровая транспортация".

Белозеров добавил, что, возможно, в холдинге придумают новую роботизированную платформу за этот промежуток времени. "Мы обязательно ее внедрим", - отметил он.