"Русал" разработал технологию очистки алюминиевого лома методом электролиза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Русал" разработала инновационную технологию получения алюминия из лома методом электролиза, что позволяет перерабатывать грязный лом в высококачественный металл с низким углеродным следом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Важной проблемой алюминиевой отрасли является переработка загрязненного лома. Инновационная технология "Русала" решает эту проблему, обеспечивая полноценный замкнутый цикл металла без потери его качества и возможность использовать переработанный металл в высокотехнологичных отраслях", - отметил технический директор "Русала" Виктор Манн, слова которого приводятся в сообщении.

Данная конструкция электролизера обеспечивает электрохимическую очистку ломов при низких затратах и высокой энергоэффективности, превращая некачественный лом в алюминий марки P1020.

Технология была успешно продемонстрирована на прототипах электролизеров, испытания подтвердили высокую чистоту продукта, операционную стабильность и высокую энергоэффективность. Новейшая разработка рассчитана в том числе на переработку старого бытового лома с нулевым углеродным следом и позволяет получать металл с углеродным следом меньше 1 тонны парниковых газов на тонну металла.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.