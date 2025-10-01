Статья

Биржа, киберспорт и Трамп. Зачем саудовцам нужны компьютерные игры?

29 сентября компания Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, объявила о том, что консорциум во главе с Государственным фондом инвестиций (PIF) приобретает ее за $55 млрд. Эта сделка станет крупнейшей в истории по выкупу с привлечением заемных средств. Рассказываем, как это может повлиять на киберспорт и при чем здесь Дональд Трамп

Electronic Arts: истоки

EA был основана в 1982 году. Эта аббревиатура ассоциируется у геймеров с множеством крупным франшиз, среди которых спортивные игры FIFA (EA FC), NHL и UFC, симулятор жизни Sims, шутеры Battlefield и Medal of Honor, а также культовые ролевые игры Mass Effect и Dragon Age. Список можно продолжать очень долго, но, несмотря на такие громкие бренды, компания в последнее время испытывала большие финансовые проблемы.

Вышедшая в 2024 году Dragon Age: The Veilguard стала одним из крупнейших коммерческих провалов EA — игра за квартал привлекла всего 1,5 млн игроков, что было лишь половиной от ожиданий. Кроме того, даже те, кто игру купил, приняли ее очень скептически. За наполовину исполненные ожидания в студии BioWare, занимавшейся проектом, более чем на 50% сократили и штат.

Но Dragon Age — это одиночный проект, который и не должен был приносить компании стабильную прибыль вдолгую. Гораздо болезненнее оказался провал FC 25 — флагманского проекта EA. Хоть игра и показала лучший старт продаж среди футбольных симуляторов в США, она не смогла поддержать темпы во второй половине года.

Проблемы скатывались в один снежный ком, и вот в январе 2025 года акции компании упали на 16,7%, что стало одним из крупнейших однодневных падений в истории EA. Дела и сейчас не идут на поправку: новая номерная часть футбольного симулятора, вышедшая 26 сентября, даже не смогла занять первую строчку по продажам по итогам недели в онлайн-сервисе Steam.

"Все хотят заключить сделку"

Необходимо было что-то менять, и 29 сентября было объявлено о сделке — предполагается, что она должна завершиться в первой половине 2027 года. Справедливости ради, PIF уже был третьим по величине акционером EA, имея долю в размере 9,9%, а теперь станет ее фактическим владельцем. Те акции компании, которые обращались на биржах, будут выведены из публичного пользования.

Помимо саудовцев в сделке принимают участие фонды Silver Lake и Affinity Partners. Первый имеет связь с Силиконовой долиной, второй — с нынешним президентом США. Правда, косвенно. Affinity Partners — это инвестиционная компания, которую основал бизнесмен Джаред Кушнер. В 2009 году он женился на дочери тогда еще будущего президента Иванке, а с первым приходом к власти Трампа стал его старшим советником, занимая пост с 2017 по 2021 год.

Affinity Partners тесно связана с саудовским правительством. За полгода до ухода Кушнера из администрации, в самые первые дни после основания, она получила $2 млрд от PIF. Экспертная комиссия фонда была против такой сделки, но саудовский принц Мухаммед ибн Салман лично одобрил инвестицию — вложения PIF все еще являются крупнейшими для компании. Заключенную сделку для них можно считать критически важной. В ее рамках фонд Кушнера получит около 5% акций EA, что составляет почти $3 млрд.

"Electronic Arts — это выдающаяся компания с управленческой командой мирового уровня и смелым видением будущего. Я восхищался их способностью создавать культовые, долговечные впечатления, и как человек, который вырос, играя в их игры, и [который] теперь наслаждается ими со своими детьми. Я не мог бы быть более взволнован тем, что нас ждет впереди", — сказал Кушнер при анонсе сделки.

Что это значит для игровой компании?

Для самой EA это может поменять многое и не обязательно в лучшую сторону. Почти треть суммы, потраченной в ходе покупки компании, — это заемные средства. По мнению одного из самых авторитетных западных игровых журналистов Джейсона Шрайера, подобная сделка означает значительное сокращение расходов в ближайшие годы. "Многие (по понятным причинам) сосредоточены на Саудовской Аравии и Кушнере, но гораздо более серьезные последствия будут связаны с тем, что частная компания окажется в долгах на $20 млрд. Это может означать массовые увольнения, более агрессивную монетизацию и другие масштабные меры по сокращению расходов", — написал он в социальной сети Bluesky (Bsky). Корпоративная практика это подтверждает — как правило, после приватизации компании (а выкуп акций из свободного обращения — это именно приватизация) инвесторы стремятся направлять максимум средств на погашение кредита, оставляя развитие новых проектов до лучших времен.

По мнению аналитика крупной американской компании, занимающейся исследованием рынка и технологий, Circana Мэта Пискателлы, в отрасли ничего подобного раньше вовсе не было. "Надо признать, что порядки в таком крупномасштабном издательстве кардинально изменились. Потребуется время, чтобы понять, как именно", — поделился мнением эксперт в социальной сети Bluesky (Bsky).

Что общего между Саудовской Аравией и киберспортом?

На первый взгляд мотивация саудовцев кажется неочевидной, но эта покупка последовательна. Как заявил ТАСС директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов, это часть долгосрочной стратегии по превращению Саудовской Аравии в мировой центр киберспорта. "Они уже успели инвестировать в такие компании, как Nintendo, Capcom, Embracer Group и SNK, и сделка по EA — логичное продолжение этого курса. Дело в том, что киберспорт — это не только про турниры, но еще и про контроль над IP (интеллектуальной собственностью — прим. ТАСС), лицензиями, платформами и франшизами. У EA есть FIFA (теперь уже EA FC), Apex Legends, UFC и Battlefield. Все эти игры имеют соревновательный потенциал. Они уже купили ESL и FACEIT (международные киберспортивные организации — прим. ТАСС), сейчас активно инвестируют в игровые медиа, стриминг и инфраструктуру", — говорит он. По его словам, это не просто символизм, а реальная попытка формирования экосистемы, в которой будут площадки, игры и турниры, работающие на глобальную аудиторию.

В день, когда была анонсирована сделка, еще стало известно о точной дате главного релиза года EA — шутера Battlefield 6. Но, как считает Михаил Пименов, это просто совпадение. "Если возвращаться к тому, что это часть стратегии и что такие переговоры велись, скорее всего, уже давно, то неслучайным может быть только намеренное попадание новости под этой эгидой в инфополе", — заключил он.

Сможет ли EA вновь стать знаком качества? Вернутся ли в Россию после этой покупки их продукты официально? Можно строить прогнозы о влиянии этой сделки и на рынок, и на игровую индустрию, но, как выразился ранее аналитик, время покажет, какие изменения нас ждут.

Даниил Хмелевской