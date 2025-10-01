Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге

Бизнесмен также сравнил банковский сектор с ладьей, которую они тащат

Олег Дерипаска © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска сравнил российских предпринимателей с бурлаками на Волге, а банковский сектор с ладьей, которую они тащат.

"Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале. Он также сопроводил публикацию фотографией картины Ильи Репина "Бурлаки на Волге".

По мнению Дерипаски, судно, изображенное на заднем плане картины, - это "ладья нашей банковской системы".