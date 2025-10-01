В России в ближайшие годы может появиться беспилотное такси

Гендиректор "Яндекс такси" Александр Аникин отметил, что за следующие 5-10 лет это станет новой обыденностью

Редакция сайта ТАСС

© Haggardous50000/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотное такси может появиться в российских городах в ближайшие пару лет. Об этом сообщил генеральный директор "Яндекс такси" Александр Аникин на форуме "Цифровая транспортация".

"Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. А за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет нашей новой обыденностью, которую мы в общем-то и замечать перестанем", - сказал он.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали ТАСС, что беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года, а министерство не будет торопиться с запуском таких автомобилей и отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности.