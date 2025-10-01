Аэропорт Сухума принял первые 100 тыс. пассажиров

Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц напомнил, что аэропорт был восстановлен при поддержке России

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Недавно открытый аэропорт в столице Абхазии Сухуме принял уже более 100 тыс. пассажиров. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"[Аэропорт Сухума] уже принял на сегодняшний день более 100 тыс. пассажиров. Для нас это очень позитивный сигнал, что мы движемся вместе с нашим стратегическим союзником, партнером в верном направлении", - сказал Барциц.

Он напомнил, что аэропорт был восстановлен при поддержке РФ. "Мы хотим с чувством глубокого удовлетворения сказать, что один из наиболее амбициозных реализованных проектов - наш международный аэропорт", - отметил министр.

Аэропорт Сухума заработал в мае этого года после 32-летнего перерыва. Из Сухума можно улететь в Москву, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург.