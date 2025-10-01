Глава "Аэрофлота" пошутил о беспилотных самолетах, "успокоив" пассажиров

Сергей Александровский отметил, что пассажиры могут "летать спокойно"

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" не ожидает появления беспилотных самолетов в мире в ближайшее время, пассажиры могут "летать спокойно", заявил глава компании Сергей Александровский на форуме "Цифровая транспортация".

"В ближайшее время беспилотных самолетов в коммерческой авиации не будет, поэтому можете летать спокойно", - заверил он.

Вместе с тем Росавиация уже ведет предварительные консультации с производителями авиатехники по созданию аэротакси, сообщал ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "НЬЮМ ТАСС".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.