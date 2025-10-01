Greenfield опроверг превышение норм по остаточному содержанию пестицидов

ГК "Орими" на постоянной основе перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российская группа компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури") опровергла информацию о превышении норм по остаточному содержанию пестицидов в чайной продукции, сообщили ТАСС в компании.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России за восемь месяцев 2025 года выявлено более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Издание уточняло, что речь идет о семи крупнейших производителях - "Универсальные пищевые технологии", "Орими", "РЧК-Трейдинг", "Объединенная чайная компания", "Шеннун", "Симфония", "Рязанская чаеразвесочная фабрика".

"Статья содержит искаженные факты и недостоверную информацию - в 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", - сообщили ТАСС в компании, отметив, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции.

"Согласно требованиям ТР ТС (технический регламент Таможенного союза - прим. ТАСС) 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, остальные контролируются согласно информации о применении, которую в обязательном порядке предоставляют все участники цепочки поставок - это требование содержится во всех контрактах на поставку сырья в адрес ГК "Орими", - добавляется в сообщении компании.

Также сообщается, что ГК "Орими" на постоянной основе перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции.