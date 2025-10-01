Проект строительства нефтепровода с участием РФ вошел в тройку наиболее важных для Африки

Россия и Республика Конго реализуют проект строительства нефтепровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо

КЕЙПТАУН, 1 октября. /ТАСС/. Три проекта по строительству нефтепроводов в Африке, в одном из которых участвует Россия, признаны в 2025 году наиболее важными для континента. Об этом говорится в обозрении, представленном на проходящей в Кейптауне Африканской энергетической неделе (АЭН) ее организаторами.

Россия и Республика Конго (РК) реализуют проект строительства нефтепровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо, который укрепляет энергетические связи между двумя странами и открывает возможности для российских инвестиций в сектор транспортировки нефти и газа в РК, потенциально ускоряя развитие критически важной инфраструктуры, необходимой для монетизации и экспорта углеводородных ресурсов африканской страны, подчеркнуто в обозрении.

Это также сигнализирует об изменении внешнего энергетического партнерства Африки: РК обращается к незападным союзникам для развития своей инфраструктуры и заключения долгосрочных соглашений о поставках. Это подтверждает и идею о том, что диверсифицированное геополитическое взаимодействие может помочь африканским странам быстрее преодолеть инфраструктурный разрыв и укреплять свои позиции на мировом энергетическом рынке.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт- Нуар - Лутете - Малуко-Трешо. Строительство нефтепровод планируется начать в 2026 году и закончить в течение трех лет.

Два другие проекта нефтепроводов, подготовка к строительству которых была завершена в текущем году, - Уганда - Танзания и Нигерия - Экваториальная Гвинея.