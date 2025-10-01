Экс-глава USAID призналась, что США с 2022 года давали Украине $1,5 млрд в месяц

Саманта Пауэр отметила, что теперь эти деньги поступают, "когда предоставляется отчетность"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что агентство ежемесячно перечисляло Украине $1,5 млрд наличными средствами с 2022 года.

Пранкеры позвонили экс-главе USAID от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.

"Во время войны мы ежемесячно перечисляли $1,5 млрд прямо в казну Украины просто наличными средствами. Было то, что было. Это было из-за дефицита [средств]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Пауэр отметила, что теперь эти деньги поступают, "когда предоставляется отчетность". "На заседании Конгресса нам пришлось создать все эти гарантии. Конгресс, в конце концов, никак не хотел платить пенсии. Это было, по сути, дополнением к налоговым поступлениям, потому что налоговые поступления резко упали из-за сокращения объема экономики", - добавила она.

Экс-глава USAID выразила мнение, что вложения агентства были также важны, как и инвестиции в НПО. "Мы убедили достаточное количество республиканцев в том, что это правда, что мы получили деньги. Потребовалось давление со стороны исполнительной власти, и как только [президент США Дональд] Трамп пришел и потребовал сокращений, вместо того, чтобы поддерживать такие инвестиции, эти деньги исчезли", - сказала она. "Я привыкла, что на меня в USAID работали 15 тыс. человек, кто превращал это в небольшие предложения по гражданским вопросам, будь то сельское хозяйство, энергетика или поддержка многих независимых СМИ, антикоррупционных НПО. Ведь значительная часть этой поддержки поступила от USAID. Опять же, Европа перенимает часть этих инициатив, но многие из этих организаций без сомнения обанкротятся. Я думаю, это часть проблемы", - призналась Пауэр.

Бывший руководитель агентства также рассказала, что одним из последних ее действий в качестве главы USAID было предоставление правительству Украины очень крупного беспроцентного кредита при использовании замороженных активов РФ в качестве залога. "Я считаю, что юристы поступили весьма изобретательно, позволив нам использовать проценты от использования активов. Это в свою очередь стало своего рода выплатой по кредиту, если я правильно понимаю. Так что это вливание денег, которое будет продолжаться, несмотря на то, что ежемесячный поток около млрд долларов, который мы получали от USAID, финансируется нашим министерством финансов. Этого больше не происходит. Мы делали это через Всемирный банк, просто чтобы обеспечить себе гарантии", - указала она.

Ранее в Telegram-канале российских пранкеров был опубликован фрагмент, где Пауэр заявила, что десятки млн долларов были выделены на подчинение Молдавии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие признания страшными.