Глава "Аэрофлота" заявил, что в самолетах авиакомпании появится интернет

Авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту, отметил Сергей Александровский

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Интернет в самолетах авиакомпании "Аэрофлот" будет, заявил глава компании Сергей Александровский в ходе форума "Цифровая транспортация".

"Будет", - ответил он на вопрос ведущего.

По словам Александровского, авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту. "У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом "на земле". Ну и вообще, авиация с точки зрения ограничений, всех сертификационных процедур - она более сильно регламентирована, потому что уровень безопасности гораздо выше", - добавил он.

Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что интернет в самолетах российских авиаперевозчиков появится не раньше 2027 года, так как процесс сертификации новых технологий для авиации занимает много времени.

По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, в 2026 году ожидается запуск первых космических аппаратов на высокоэллиптическую орбиту, которая позволит обеспечить скоростной интернет на подвижных объектах.

В мае прошлого года "Аэрофлот" и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве с аэрокосмической компанией "Бюро 1440", которая создает группировку низкоорбитальных спутников. По словам гендиректора Дмитрия Агафонова, сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 годах, после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки. Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский также говорил, что компания рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-2028 годах.

