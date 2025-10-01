Хуснуллин: более 2,4 млн семей в России улучшили жилищные условия с начала года

С 2019 года эта цифра превысила 26 млн, отметил вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 2,4 миллиона российских семей улучшили жилищные условия с начала 2025 года, с 2019 года - 26 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Национальный проект "Инфраструктура для жизни", стартовавший с начала 2025 года, направлен на создание инфраструктуры нового качества, главным элементом которой является жилье. Так, с января в России свои жилищные условия смогли улучшить более 2,4 миллиона семей", - отмечается в сообщении на сайте кабмина со ссылкой на Хуснуллина.

По словам вице-премьера, с 2019 года эта цифра превысила 26 млн.

Хуснуллин добавил, что объем жилья в стадии строительства в стране находится на стабильном уровне и достиг 120,3 млн кв. м. Градостроительный потенциал составляет 467,6 млн кв. м, объем жилья по действующим разрешениям на строительство - 174,8 млн кв. м.

"Инфраструктура для жизни" - национальный проект, который стартовал с 1 января 2025 года. Его задача - улучшение жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.