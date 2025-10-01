Розничный бизнес ВТБ возглавила бывший первый зампред ЦБ Скоробогатова

Заместитель президента - председателя правления банка Александр Пахомов, занимавшийся развитием розницей в ВТБ, покидает группу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова (до прихода в банк занимала должность первого зампреда Банка России) с 1 октября занимается прямым управлением розничным бизнесом ВТБ, ранее она курировала это направление в банке. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Заместитель президента - председателя правления банка Александр Пахомов, занимавшийся развитием розницей в ВТБ, покидает группу.

"С 1 октября прямым управлением розничного бизнеса ВТБ займется первый заместитель президента - председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Помимо розничного блока она отвечает за стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов, - отмечается в сообщении. - Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает группу ВТБ".

Розничный бизнес требует серьезных изменений и ускорения развития в условиях меняющихся потребностей клиентов и рынка в целом, цитирует пресс-служба Скоробогатову. "Поэтому для создания, быстрых, удобных и востребованных сервисов мы перестраиваем бизнес-модель розницы на базе цифровых решений и платформ. Свои финансовые вопросы миллионы клиентов и члены их семей смогут решать с ВТБ быстро и удобно. Эти вопросы, а также значительное улучшение финансового результата розницы будут в фокусе нашего внимания", - добавила Скоробогатова.

Перестановки в рознице

Пахомов стал ответственным за розницу в ВТБ в конце мая этого года. До этого за это направление отвечал Георгий Горшков, в августе Горшков был назначен председателем правления "Вайлдберриз банка".

О том, что Скоробогатова перешла на работу в ВТБ, стало известно в марте этого года. В начале апреля ВТБ сообщил, что Скоробогатова будет курировать вопросы развития системы международных расчетов и розничный бизнес, а также стратегическое развитие и партнерства кредитной организации.

Скоробогатова работала в ЦБ РФ с 2014 года на должностях заместителя и первого заместителя главы Банка России. В декабре 2024 года она покинула свой пост.