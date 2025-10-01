Bloomberg: страны G7 близки к соглашению об ужесточении санкций против России

Отмечается, что рестрикции могут ввести против нефтяных компаний и так называемого теневого флота

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) близки к соглашению об ужесточении антироссийских санкций против энергетического, военного секторов экономики и против третьих стран. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения.

"Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником ее доходов", - говорится в документе. Отмечается, что санкции могут быть введены против нефтяных компаний и так называемого теневого флота.

В проекте также указано, что министры стран G7 "скоординируют способы" дальнейшего использования замороженных российских активов.

Неназванный источник Bloomberg заявил, что проект неокончательный и может быть изменен перед подписанием. Ожидается, что министры финансов стран G7 могут выступить 1 октября с заявлением, однако информации о его содержании агентство не приводит. По словам другого источника, и ЕС, и "семерка" планируют завершить работу над антироссийскими санкциями до конца октября.