Сбер может открыть "Школу 21" в нескольких арабских странах

Глава Сбербанка Герман Греф также отметил, что организация находится в диалоге с арабскими партнерами по открытию доступа к своей нейросетевой модели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает с несколькими арабскими странами возможность открытия "Школы 21" в этих регионах, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit.

"Мы работаем на территории целого рядом арабских стран и заинтересованы в том, чтоб расширять географию. Это касается и наших образовательных продуктов, таких как "Школа 21". Мы сейчас обсуждаем с целым рядом арабских стран открытие проектов "Школы 21" на территории этих стран", - сказал он.

Греф также отметил, что Сбербанк находится в диалоге с арабскими партнерами, чтоб открыть в этих странах доступ к своей нейросетевой модели.

"Мы обучили Gigachat арабскому языку, сейчас находимся в диалоге с рядом стран, чтоб открыть нашу модель внутри этим странам", - указал он.