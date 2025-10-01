Сбер может открыть "Школу 21" в нескольких арабских странах
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает с несколькими арабскими странами возможность открытия "Школы 21" в этих регионах, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit.
"Мы работаем на территории целого рядом арабских стран и заинтересованы в том, чтоб расширять географию. Это касается и наших образовательных продуктов, таких как "Школа 21". Мы сейчас обсуждаем с целым рядом арабских стран открытие проектов "Школы 21" на территории этих стран", - сказал он.
Греф также отметил, что Сбербанк находится в диалоге с арабскими партнерами, чтоб открыть в этих странах доступ к своей нейросетевой модели.
"Мы обучили Gigachat арабскому языку, сейчас находимся в диалоге с рядом стран, чтоб открыть нашу модель внутри этим странам", - указал он.