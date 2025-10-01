Цена бензина АИ-92 на бирже немного снизилась

Она достигла 73,695 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах перешла к небольшому снижению после двух дней роста, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 подешевел на 0,19% - до 73,695 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,37% - до 79,984 тыс. рублей за тонну.

При этом стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,04% - до 70,654 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,31% - до 23,359 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 1,11% - до 76,332 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,23% - до 19,825 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям.