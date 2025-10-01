Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ будет занимать около 2 часов

Экономия времени в пути обеспечит рост внутреннего туризма

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Время в пути по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом займет около 2 часов, сообщила генеральный директор ООО "ВСМ-400" Маргарита Колосова.

"Сегодня путешествие между двумя столицами занимает немногим более 4 часов. После запуска ВСМ этот показатель уменьшится практически вдвое", - отметила она.

По ее словам, экономия времени в пути обеспечит рост внутреннего туризма.

"Наша задача - не просто перевезти пассажира между вокзалами, а обеспечить бесшовное и комфортное путешествие из точки А в точку Б. Для этого особого внимания требуют современные решения для оплаты проезда, навигации и парковок. Особое внимание уделяется эффективным транспортным схемам подвоза к вокзалам ВСМ с глубокой интеграцией в городскую инфраструктуру. Это комплексный подход, который ускоряет путь пассажира и формирует новый уровень клиентского опыта", - отметила Колосова.

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод - на 2028 год.