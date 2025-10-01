Автоматический контроль ОСАГО может появиться в пилотном режиме до конца года

Сейчас ведется работа по линии МВД, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Автоматический контроль наличия полиса ОСАГО, в том числе с помощью фото- и видеофиксации, может быть внедрен в пилотном режиме уже в конце этого года. Об этом ТАСС на форуме "Цифровая транспортация" сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Это будет реализовано, есть поручение президента о том, чтобы обеспечить автоматический контроль ОСАГО, то есть [с применением] средств фото- и видеофиксации <…>. Сейчас работа по линии МВД ведется, то есть это будет реализовано. <…> Пилотно [может быть реализовано] в этом году, в конце года, а вообще полную систему [планируется] разворачивать в следующем году", - сказал он.

Ранее на заседании президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни" Цыденов предложил ввести автоматический контроль наличия полиса ОСАГО у владельцев транспортных средств для повышения соблюдения закона и рентабельности ОСАГО. Президент РФ Владимир Путин отметил, что идею необходимо тщательно просчитать, исключив риски роста тарифов на этот вид автострахования. По итогам заседания президиума глава государства поручил правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, профильными комиссиями Госсовета РФ и исполнительными органами субъектов к 1 ноября принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).