На платформе "Учи.ру" появились репетиторы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Занятия с репетиторами появились как формат обучения на платформе "Учи.ру", сообщили в VK.

На платформе теперь доступно более 6 тыс. репетиторов. Они охватывают основные школьным предметы и дополнительные направления - программирование, лидерство, финграмотность. Всего доступны репетиторы по 15 предметам.

Также было добавлено обучение в мини-группах. Такой формат рассчитан на "малый класс" - до восьми человек.

"Занятия самостоятельно, в мини-группах и с репетиторами можно комбинировать или чередовать в зависимости от образовательных задач", - отметили в VK.