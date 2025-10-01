Реклама на ТАСС
На платформе "Учи.ру" появились репетиторы

Они охватывают основные школьным предметы и дополнительные направления
Редакция сайта ТАСС
12:24

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Занятия с репетиторами появились как формат обучения на платформе "Учи.ру", сообщили в VK.

На платформе теперь доступно более 6 тыс. репетиторов. Они охватывают основные школьным предметы и дополнительные направления - программирование, лидерство, финграмотность. Всего доступны репетиторы по 15 предметам.

Также было добавлено обучение в мини-группах. Такой формат рассчитан на "малый класс" - до восьми человек.

"Занятия самостоятельно, в мини-группах и с репетиторами можно комбинировать или чередовать в зависимости от образовательных задач", - отметили в VK. 

