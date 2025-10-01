В Крыму заявили о готовности энергообъектов к осенне-зимнему периоду на 95%

Министр энергетики Сергей Цивилев поручил провести проверку и анализ достаточности сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объекты энергетики и ЖКХ Крыма на 95% готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам подготовки энергетического комплекса Южного федерального округа к прохождению отопительного периода 2025-2026 годов, прошедшего под руководством министра энергетики Сергея Цивилева.

"В настоящее время готовность субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ региона к эксплуатации в осенне-зимний период составляет около 95%. При этом готовность всех социально значимых объектов, в том числе школ, детских садов и учреждений здравоохранения, близка к 100%", - приводятся слова Аксенова в сообщении Минэнерго РФ.

В рамках встречи Цивилев поручил провести проверку и анализ достаточности сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ. Министр энергетики напомнил, что выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в осенне-зимний период находится на особом контроле Минэнерго.

"Сейчас мы внедряем риск-ориентированный подход: заранее совместно с системообразующими территориальными сетевыми организациями и региональными командами оцениваем все риски по конкретному региону и по каждому из них составляем план работы. Успешная реализация этой методики будет зависеть от объединения наших усилий и слаженной совместной работы", - подчеркнул Цивилев.

В ходе совещания также обсуждалось дальнейшее развитие энергосистемы Крыма и Севастополя. Цивилев отметил, что Минэнерго приняло ряд решений по запуску в эксплуатацию имеющихся на полуострове объектов ветряной и солнечной генерации. "Также рассматривали вопрос запуска пилотного проекта по установке накопителей энергии на территории Крыма, "Россети" разворачивают здесь программу по установке 100-мегаваттного накопителя энергии. Будем смотреть, насколько эффективно он себя покажет", - уточнил Цивилев.