"Татфлот" заключил мировое соглашение с УФНС по Татарстану

Компания признала долг в 370,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Судоходная компания "Татфлот" заключила мировое соглашение с Управлением федеральной налоговой службы (УФНС) России по Татарстану на сумму 370,5 млн рублей, следует из определения Арбитражного суда Татарстана.

Согласно определению, мировое соглашение заключено 24 сентября. Компания "Татфлот" признала долг перед УФНС в 370,5 млн рублей, что почти вдвое превышает начальные исковые требования (192,2 млн рублей). Большую часть - почти 166,6 млн рублей - составил НДС. Еще 99,5 млн рублей компания возместит в счет уплаты страховых взносов.

Управление федеральной налоговой службы России по Татарстану обратилось в Арбитражный суд республики с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот" в апреле 2025 года. Сумма исковых требований составляла 192,2 млн рублей.

Ранее "Татфлоту" уже грозило банкротство, однако дело было урегулировано. Предприятие обслуживало пригородные речные маршруты. В 2024 году часть судов "Татфлота" выкупило предприятие "Флот Республики Татарстан".