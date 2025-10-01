Реклама на ТАСС
Новак: российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения

Сейчас стоит задача сохранить позицию России в четверке крупнейших экономик мира, заявил вице-премьер РФ
Редакция сайта ТАСС
12:31
обновлено 12:36

Вице-премьер РФ Александр Новак

© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов роста прошлых лет. Сейчас стоит задача сохранить позицию России в четверке крупнейших экономик мира, заявил журналистам на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Состояние российской экономики в этот период находится в управляемом охлаждении после высоких темпов роста в 2023-2024 годах, выше мировых темпов роста. Россия вошла в четверку мировых экономик и наша задача - сохранить это", - сказал Новак. 

