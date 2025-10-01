Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах России
Редакция сайта ТАСС
12:30
обновлено 12:31
СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Ситуация с бензином в регионах РФ контролируемая, баланс спроса и предложения в стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - сказал Новак.