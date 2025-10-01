РФ продолжит экспорт топлива, когда предложение на внутреннем рынке превысит спрос

Правительство постоянно оценивает ситуацию, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак © Владимир Смирнов/ ТАСС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Россия будет поставлять топливо на экспорт, как и ранее, когда предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке превысит спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"При превышении предположения над спросом, безусловно, мы и ранее принимали такие решения, и в будущем мы будем открывать рынки и так же поставлять на экспорт, как и ранее. Оценка текущей ситуации происходит постоянно", - сказал он.

Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет был продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет будет введен только на непроизводителей. В кабмине также отметили, что правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Вице-премьер уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок топлива по межправительственным соглашениям.

До 30 сентября действовал запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.