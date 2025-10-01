Пашинян: Армения обсуждает приобретение малого модульного реактора в том числе с РФ
ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение приобрести малый атомный модульный реактор и обсуждает это с несколькими странами, в том числе с Россией. Об этом в парламенте заявил армянский премьер Никол Пашинян.
"Мы ведем переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей. Решение должно быть принято в течение года-двух. Мы купим у того, кто предложит нам подходящую цену и безопасные технологии. Здесь нет геополитики, не ищите ее", - отметил он.
Эксплуатация действующей армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству правительства республики и российской компании "Русатом сервис". Соответствующее решение было принято в декабре прошлого года по итогам основной части заседания армяно-российской межправительственной комиссии. Правительство Армении выделило $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года.