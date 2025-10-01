Венгрия рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшее время

Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, отметил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Адам Штифтер

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 1 октября. /ТАСС/. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран и рассчитывает на поставки туркменского газа в ближайшее время. Об этом заявил журналистам заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер.

"В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию", - сказал он после заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Ашхабаде. Видеоматериал с его комментарием распространил международный информационный центр (МИЦ) Госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича в свою очередь рассказал журналистам, что на заседании обсудили вопросы торговли природным газом между Туркменией и Венгрией, в том числе потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря, а также совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии в будущем. Он добавил, что Венгрия планирует принять участие в международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркмении - 2025", которые пройдут 22-24 октября в Ашхабаде. "Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения нашего энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом", - отметил Холича.

Шестое заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Ашхабаде 29-30 сентября, следующее планируется провести в Будапеште.