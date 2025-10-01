Кабмин предусмотрел около 700 млрд рублей на обновление школ за трехлетку
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство России заложило на ближайший трехлетний период порядка 700 млрд рублей на модернизацию школьных учреждений и ремонт общежитий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий кабмина в области образования.
"Активно развиваем инфраструктуру - строим и обновляем школы, модернизируем материально-техническую базу колледжей и вузов, ремонтируем общежития, создаем сеть университетских кампусов мирового уровня, ежегодно направляя на эти цели значительные средства. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрели порядка 700 млрд рублей", - сказал он.
По словам премьера, профессия педагога всегда востребована, и в последнее время все чаще выпускников школ делают свой профессиональный выбор в пользу педагогики.
Комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры реализуется для того, чтобы "поддержать такой позитивный настрой".