Netblocks: в Афганистане частично восстановили доступ в интернет

Власти страны ранее запретили использовать проводной интернет в некоторых регионах для "предотвращения аморального поведения"

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Интернет-соединение было частично восстановлено на территории Афганистана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Оперативные сетевые данные показывают частичное восстановление подключения к интернету в Афганистане", - говорится в опубликованном в X сообщении службы.

Телеканал Amu TV со ссылкой на источники ранее сообщил, что аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета. Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету. Как отмечает агентство Khaama Press, сотни пассажиров застряли в аэропорту Дубая в ожидании вылета в Афганистан.

Ранее афганские СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения". По словам чиновников, это решение осложнило работу государственных служб.