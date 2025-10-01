США заставят Европу платить "справедливую долю" за лекарства для американцев

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что при предыдущем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене расходы на здравоохранение были слишком высокими

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа снизит цены на рецептурные лекарства для американцев, заставив европейские и другие страны платить "справедливую долю". Такое заявление Вэнс сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы знаем, что расходы на здравоохранение были слишком высоки при администрации Байдена, и, кстати, это одна из причин, почему президент вчера объявил, что мы снижаем стоимость рецептурных лекарств для всех американцев, заставляя европейцев и другие страны платить свою справедливую долю, чтобы американцы могли платить меньше", - сказал Вэнс.

Он добавил, что администрация заботится о снижении расходов для американцев, но не будет "вести переговоры с теми, кто берет заложников, а именно это и делали демократы".

Трамп накануне объявил о договоренностях с компанией Pfizer. Они предусматривают сокращение стоимости некоторых лекарств, которые компания продает в США. В обмен федеральные власти снизят часть пошлин в отношении ее продукции.