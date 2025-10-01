Мониторинг ОПЕК+ рассмотрел данные по добыче нефти за июль и август

Следующее заседание назначили на 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на онлайн-встрече оценил данные по добыче нефти альянсом за июль и август 2025 года, отметив общее выполнение условий сделки ОПЕК+. Об этом говорится в итоговом заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

Комитет ОПЕК+ также подтвердил, что продолжит мониторить соблюдение плана по добыче, согласованного на министерской встрече 5 декабря 2024 года, а также выполнение дополнительных добровольных сокращений, которые были объявлены рядом стран ОПЕК+. Кроме того, министерский мониторинг ОПЕК+ сохраняет за собой полномочия по созыву дополнительной встречи комитета и запросу общей министерской встречи ОПЕК+.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 30 ноября.