Минтранс анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках

Технология может стать альтернативой предъявлению паспорта при посадке в самолет или регистрации на рейс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках, в перспективе технология может использоваться как альтернатива предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет.

"Биометрия будет внедряться при авиаперевозках. Четырехстороннее соглашение об этом подписали на полях форума «Цифровая транспортация» глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкй и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский", - говорится в Telegram-канале министерства.

Как уточнили в Минтрансе, технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Технология сможет использоваться для регистрации и посадки в самолет, однако каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами - по биометрии или с использованием документов.