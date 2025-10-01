В ФРГ платежи за газ и свет подскочили на несколько тысяч евро с 2022 года

Согласно данным Verivox, за последние почти четыре года счета за газ и свет для семьи из четырех человек выросли примерно на €6 тыс.

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Платежи за газоснабжение и электроэнергию в ФРГ выросли на несколько тысяч евро с 2022 года, когда обострился конфликт на Украине, а западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования потребительского портала Verivox.

Исследователи провели сравнение годовых расходов немецких домохозяйств на свет и газ в 2021 году и впоследствии. При этом учитывались меры правительства ФРГ по ограничению роста цен, которые действовали в 2023 году.

Согласно данным Verivox, за последние почти четыре года счета за газ и свет для семьи из четырех человек выросли примерно на €6 тыс. (€4 815 за газ и €1 149 за свет), семьям из трех человек за газ пришлось платить на €4 376 больше, за свет - на €1 016. У живущих вдвоем расходы на "коммуналку" подскочили на €2 947 и €821 соответственно, у одиноких немцев - на €1 264 и €500.

Кризис на Украине, как подчеркнул эксперт Verivox по вопросам энергетики Торстен Шторк, "привел к беспрецедентному росту цен на энергоносители". В разгар кризиса осенью 2022 года газ подорожал на 213%, а электричество - на 74%. Сейчас переплата по сравнению с тарифами до 2022 года достигает 74% на газ и 14% на электричество, указывает газета.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.