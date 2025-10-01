Калининградский янтарный комбинат откроет магазин в аэропорту Минска

Ассортимент изделий будет ориентирован на пассажиропоток международных направлений

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" подписал соглашение с Национальным аэропортом Минск, его продукция будет представлена в предполетной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

"Документ о сотрудничестве был подписан 1 октября в рамках 20-го заседания российско-белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области Российской Федерации с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Отмечается, что Калининградский янтарный комбинат уже в следующем году представит российскую продукцию из янтаря в предполетной зоне главного аэропорта республики, при этом ассортимент изделий будет ориентирован на пассажиропоток международных направлений.

"Расширение географии продаж - один из приоритетов для янтарного комбината. Торговая точка в международном аэропорту Минск даст возможность знакомить с уникальными изделиями из балтийского самоцвета гостей Беларуси из многих стран, в том числе восточного и ближневосточного направлений", - отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

По словам генерального директора аэропорта Владимира Череухина, аэропорт Белоруссии принимает и отправляет авиарейсы в 35 аэропортов в 11 странах.

Немногим ранее сообщалось, что Калининградский янтарный комбинат будет сотрудничать с известным минским часовым заводом "Луч". Достигнута договоренность, что представители минского часового завода посетят янтарный комбинат в октябре.

Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В прошлом году янтарный комбинат выпустил 176 тысяч изделий.