Минфин направит допсредства отдельным регионам на первоочередные обязательства

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил напряженную ситуацию в отдельных субъектах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отдельные субъекты РФ, в которых наблюдается напряженная ситуация, получат дополнительные средства на обеспечение своих первоочередных обязательств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии "Единой России".

"Видим, что ситуация в отдельных субъектах сегодня и в следующем году напряженная. Дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами своих первоочередных обязательств и, конечно, тех решений, которые были приняты в рамках программных мероприятий «Единой России»", - сказал он.

Силуанов уточнил, что в целом для обеспечения необходимым финансированием субъектам России в 2026 и в последующие годы в федеральном бюджете предусмотрены дополнительные средства на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.