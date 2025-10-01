Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,8 млн баррелей

В Минэнерго США уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года

Редакция сайта ТАСС

© Brandon Bell/ Getty Images

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,8 млн баррелей и на 26 сентября 2025 года составили 416,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 17:30 мск, цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,44%, до $65,2 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в ноябре - на 1,52%, до $61,57 за баррель.