Депутат Немкин назвал чистки Telegram-каналов с опасным контентом ничтожными

Создание новых аналогичных каналов занимает считанные минуты, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин © Петр Катасонов/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram продолжает удалять каналы с опасным содержанием, однако эти усилия остаются ничтожными, так как создание новых аналогичных ресурсов занимает всего несколько минут. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Лексу Фридману сообщил, что ежедневно мессенджер блокирует около 100 каналов с вредоносным контентом, связанным с пропагандой терроризма или жестоким обращением с людьми. Он отметил также, что если учитывать весь удаляемый контент - аккаунты, группы, каналы и посты, - их количество приближается к 1 млн в неделю, то есть к сотням тысяч ежедневно.

По словам Немкина, несмотря на регулярное удаление Telegram-каналов с опасным содержанием, на первый взгляд создающее впечатление активной борьбы с угрозами, эффективность этих мер крайне низка. Он пояснил, что многочисленные жалобы пользователей, а также десятки тысяч сигналов о мошенничестве и вымогательстве становятся поводом для блокировок, но новые каналы появляются почти сразу после удаления старых. По его словам, процесс замыкается по кругу, и рассчитывать на то, что платформа действительно навела порядок, было бы заблуждением.

Депутат напомнил, что в первые шесть месяцев 2025 года через Telegram и WhatsApp было совершено свыше 52 тыс. преступлений, а ущерб граждан превысил 106 млрд рублей. Он подчеркнул, что мошенники чувствуют себя в иностранных мессенджерах уверенно из-за анонимности, отсутствия надзора и возможности атаковать миллионы пользователей без серьезных последствий. На этом фоне, добавил парламентарий, блокировка отдельных каналов не решает проблему и сопоставима с попыткой тушить пожар бензином. Немкин считает, что для изменения репутации Telegram как "площадки для мошенников" необходимо внедрение технологических решений, обеспечение прозрачной ответственности платформ и установление реального контроля, поскольку одних удалений каналов для этого недостаточно.