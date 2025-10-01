"Автодор" опроверг информацию об очередях на АЗС на трассе М-12 "Восток"
Редакция сайта ТАСС
14:46
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все АЗС на трассе М-12 "Восток" работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что тысячи автомобилей стоят в пробках за бензином на платной трассе М-12.
"В связи с распространяющимся сегодня в Telegram-каналах сообщением о якобы очередях на АЗС на трассе М-12 "Восток" сообщаем о том, что это фейк", - заявили в госкомпании.
"Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них", - добавили в "Автодоре".