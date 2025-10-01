Губернатор Чукотки: развитие портов нужно для роста экономики муниципалитетов

Если порт модернизируется, то вокруг него появляется инфраструктура, отметил Владислав Кузнецов

АНАДЫРЬ, 1 октября. /ТАСС/. Модернизация пяти портов в Чукотском автономном округе обеспечит рост экономики и улучшит качество жизни в муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале после встречи с помощником президента, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым, который посетил Чукотку с рабочим визитом.

"Сейчас у нас в округе пять базовых морских портов: Певек, Провидения, Эгвекинот, Анадырь и Беринговский. Их модернизация - это необходимый фактор для роста экономики муниципалитетов, улучшения качества жизни и развития округа. Как показывает практика: если порт развивается, то вокруг него появляется инфраструктура", - написал губернатор.

По его словам, за последние пять лет рост грузооборота в порту Певек составил 52%. При этом роль порта как ворот Чукотки на Северном морском пути будет расти, добавил Кузнецов.

В рамках мастер-плана в Певеке должно появиться новое жилье, будут решены вопросы энергоснабжения и обеспечения качественной связью, подчеркнул губернатор.

На совещании с участием Патрушева обсуждались вопросы развития морских портов региона.

Как ранее пояснили в Морской коллегии, на встрече рассмотрели предложения по созданию интегрированной системы проведения дноуглубительных работ в России с учетом научно обоснованного прогноза. Кроме того, были поставлены задачи по прогнозированию номенклатуры и объема товаров и грузов, которые будут перевозиться по водным артериям в среднесрочной и долгосрочной перспективе.