"ИКС холдинг" и ЦТЛ обеспечат информбезопасность транспорта в России

Компании подписали соглашение на полях форума "Цифровая транспортация"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "ИКС холдинг" и ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) будут совместно создавать отечественные технологии, платформенные решения и сервисы, которые ускорят цифровую трансформацию транспортно-логистической сферы, а также обеспечат информационную безопасность транспорта. Соответствующее соглашение было подписано на полях форума "Цифровая транспортация".

"ИКС холдинг" и ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединят усилия для создания отечественных технологий, платформенных решений и сервисов, которые ускорят цифровую трансформацию транспортно-логистической сферы. Совместная работа также будет направлена на обеспечение информационной безопасности транспорта", - рассказали журналистам в пресс-службе "ИКС холдинга".

Генеральный директор "ИКС холдинга" Алексей Шелобков отметил, что партнерство нацелено на совместное развитие и цифровую трансформацию транспортно-логистической сферы. "Внедрение передовых технологий откроет путь к созданию принципиально новых продуктов и услуг на стыке индустрий. Транспортная инженерия будет тесно интегрирована с IT-инфраструктурой для хранения и обработки данных, с телекоммуникациями для их передачи и с информационной безопасностью - для защиты и обеспечения устойчивости всей цифровой экосистемы", - сказал он.

В свою очередь директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова рассказала, что совместно с Минтрансом России обсуждается создание единого центра киберзащиты, где "ИКС холдинг" играет ключевую роль. "Уверена, что наше стратегическое партнерство позволит отрасли двигаться вперед и открывать новые цифровые возможности", - добавила она.

Форум организован ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при поддержке Министерства транспорта РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.