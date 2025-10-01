В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки до 20 л

Информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива огласят 3 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение ограничить продажу бензина до 20 л в одни руки из-за отсутствия необходимого объема автомобильного топлива на АЗС в регионе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

"Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива - не более 20 литров в одни руки", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы будут обеспечены в полном объеме.

"Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября", - уточнил глава республики.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. В начале прошлой недели власти Крыма призывали не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию, а 29 сентября ограничили объем отпуска - не более 30 литров в одни руки. При этом Аксенов сообщал, что цены на топливо заморожены на ближайший месяц.