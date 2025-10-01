Объем торгов на рынках Мосбиржи в сентябре составил 162,7 трлн рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2025 года составил 162,7 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в сентябре составил 2,7 трлн руб. Среднедневной объем торгов - 95,2 млрд руб.

Объем торгов облигациями достиг 3,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 122,3 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 297 млрд руб.

Объем торгов на срочном рынке достиг 14,1 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 505 млрд руб.

Объем торгов на денежном рынке составил 124,5 трлн руб., среднедневной объем операций - 4,4 трлн руб. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 57,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 52,4 трлн руб.