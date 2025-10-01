Рейтинговые агентства начнут публиковать больше данных о присвоенных рейтингах

По мнению Банка России, это позволит создать единообразную практику KPA по раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по ним

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кредитные рейтинговые агентства (КРА) с 1 октября начнут публиковать на своих сайтах больше информации о присвоенных рейтингах и прогнозах по ним, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В частности, рейтинговые агентства будут описывать влияние на кредитный рейтинг наиболее значимых факторов, определяющих способность исполнять финансовые обязательства. Также рейтинговые агентства будут информировать о присвоении кредитному рейтингу статуса "под наблюдением", на каком основании это было сделано и в течение какого времени он будет сохраняться. "Такой статус указывает на повышенную вероятность пересмотра рейтинга в ближайшее время", - отметили в ЦБ.

Кроме того, рейтинговые агентства будут раскрывать оценку собственной кредитоспособности, без учета факторов внешнего влияния, повышающих или понижающих ее кредитный рейтинг.

"Все эти меры позволят привести к единообразию практику КРА по раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по ним", - добавили в ЦБ.