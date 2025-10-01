В ГД предложили автоматически оплачивать парковку через транспондер

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направила запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести автоматическую оплату парковки через транспондер. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что текущая система оплаты платных парковок вызывает массу жалоб автолюбителей, поскольку из‑за технических сбоев и нестабильной связи не всегда удается вовремя внести плату через мобильное приложение, поэтому водители, не имеющие намерения уклоняться от оплаты, получают штрафы.

"Считаем целесообразным разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры. Федеральная программа может предусматривать субсидирование регионов для установки оборудования на каждой точке платной парковки. При оплате такая система может автоматически идентифицировать автомобиль и запускать парковочную сессию, при выезде - завершает ее и списывает необходимую сумму со счета водителя", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что такая мера позволит существенно снизить количество необоснованных штрафов, так как факт оплаты будет фиксироваться автоматически и не будет зависеть от работы мобильных приложений. Это в свою очередь повысит доверие водителей к транспортной политике и снизит социальную напряженность.

Один из авторов письма, депутат Госдумы Амир Хамитов подчеркнул, что штрафы в 5 тыс. рублей из-за технических сбоев или нестабильной связи несправедливы, ведь речь идет о людях, которые не уклоняются от оплаты, а просто сталкиваются с проблемами сервиса. "Технология транспондеров уже давно доказала свою эффективность на платных дорогах. Внедрение автоматической оплаты парковки через транспондеры исключит человеческий фактор и сбои приложений", - сказал парламентарий ТАСС.